REPO. Van een zwembad-caravan tot draaiende deuren: Miramiro brengt plezier voor jong en oud

GentHet is Gentse Feesten en dat betekent tien dagen losgaan. Vijf daarvan worden ingevuld door Miramiro. Het Coyendanspark is hun uitvalbasis – daar vind je alle gekheid op een stokje zoals een caravan die omgevormd werd tot een zwembad, maar ook op andere plekken kan je terecht voor vertier.

Het is warm, maar daar trekken de kindjes zich niets van aan. Een vijfjarige meisje, gekleed als Sneeuwwitje, staat aan de rand van het ballenbad. Met haar armen hoog boven haar hoofd duikt ze vol zelfvertrouwen het bad in. De kindjes rondom haar gieren het uit. Verderop springen kindjes op ‘den draad’: samengebonden springballen in verschillende formaten. Tussenin staat een caravan die omgebouwd werd tot zwembad. De perfecte verfrissing voor een hete Gentse Feestendag.

“We zitten hier elke dag van 14 uur tot middernacht”, glunderen Sofie Descendre en Céline Verkest van Miramiro. “De tickets voor Circus Ronaldo zijn al allemaal de deur uit, maar er valt veel meer te beleven dan dat. De kindjes kunnen spelen in de minizandbakken of genieten van een artisanaal ijsje terwijl hun ouders aardbeicocktails slurpen of lekkers van Lokaal binnenspelen. Het is hier altijd veel leute. Sinds 1990 zijn we al bezig. Mensen die hier als kind kwamen, komen nu terug met hun koters.”

Het ballenbad is een klassieker maar blijft populair.

'Den draad': samengebonden springballen in verschillende formaten.

Miramiro deelt het Coyendanspark dit jaar met Circus Planeet, dat voordien aan Trefpunt zat. Zij zorgen voor circusworkshops in de groene kerk. Kinderen leren er balanceren, touwlopen, borden in de lucht houden en andere trucjes. Elke avond – tot en met dinsdag dus – is er cabaret vanaf 17.30 uur.

Overal aanwezig

Het Coyendanspark is de uitvalbasis, maar er zijn nog plekken waar je Miramiro kan ontdekken. Zo zijn er circusvoorstellingen aan Dok Noord, Danspunt, de Floraliënhal, het Astridpark, de Kazematten, het Spaanskasteelplein en het Sint-Baafsdorp. Zeker niet te missen: Exit, een voorstelling met draaiende deuren (zondag 17 juli om 16.30 uur en 21 uur) en Clan Cabane, een spektakel met trampolines. Alles is gratis, op enkele voorstellingen na.

Rest enkel nog de vraag: waarom is Miramo er maar tot en met morgen, 19 juli, is? “Omdat we 70 opvoeringen organiseren in 5 dagen tijd op 10 verschillende locaties”, antwoorden Sofie en Céline meteen. “Dat 10 dagen doen, dan mogen ze ons onder de grond steken.”

Circus Planeet in het Coyendanspark

Club Tropicana: het caravan-zwembad.

