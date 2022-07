REPO. Tien dagen lang Gentopia in het Zuidpark, waar kinderen koning zijn

Propere Pierkes welkom

Her en der lopen kinderen rond met een rode emmer, hesje en grijper. Zij halen – of doen toch hun best – afval op in het park. Aan de stand van Eneco, dat elk jaar een grote opruimactie organiseert aan de kust, leren ze sorteren. Honger of dorst? In het park staan twee ijskramen naast elkaar en dan is er nog het terras waar met een drankkraam en twee eetkramen – het ene met pasta, het andere met burgers.