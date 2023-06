REPO. Op pad door de Sleepstraat, waar iedereen een mening heeft over de drie nieuwe knips: “Voor ons betekent dit omrijden”

Van de kappers tot bakkers of de Turkse restaurants: in de Tolhuiswijk zit iedereen gebogen over het plannetje dat de jongste dagen in de bus viel. De buurt maakt in 2025 kennis met 3 nieuwe knips en 25 éénrichtingsstraten. “Gaan ze hier in de Sleepstraat nu niet nóg sneller rijden?”, vraagt Yunus Gök, zaakvoerder van het gelijknamige Turkse restaurant, zich af.