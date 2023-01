REPO. Die ochtend aan de geknipte Gentbruggebrug: “Ik rij al een half uur rondjes”

Gent De lievelings­plek­ken in Gent van The Starlings: “Ons lievelings­café, dat is een hele ervaring op zichzelf”

Af en toe gaan we op pad met een bekende Gentenaar, en vragen we haar of hem naar hun lievelingsplekken in de stad. Deze keer tronen Kato Callebaut (31) en Tom Dice (33) – beter gekend als The Starlings – ons mee door hun Gent. Niet de plek waar ze opgroeiden, wel de stad waar ze samen 16 jaar woonden.

7 januari