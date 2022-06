Rel over affiche van Lectrr: “Een voormiddag lang bagger dat er niet genoeg gekleurde mensen op staan, daar heb ik geen tijd voor”

De affiche van Lectrr - Steven Degryse voor de vrienden - is een tekening in geheel eigen stijl. Behalve getekende mensen staan er ook een hamerhaai op, een kikker, een kabouter, of zelfs meerdere, en enkele onbestemde figuren, sommigen met een blauw gezicht. Allemaal hebben ze ook blauwe kledij aan. Lectrr zelf was - net als Trefpunt overigens - trots op de affiche en postte ze op zijn Twitter account. “En toen kreeg ik een héle voormiddag lang bagger over mij heen, over dat er niet genoeg gekleurde mensen op een tekening staan, en dat ze dus niet politiek correct is", lacht Lectrr. “Triest. Hoe kan een affiche met een kikker en een haai nu ooit representatief zijn voor wat zich afspeelt op de Gentse Feesten. Ik hoop dat de mens achter het anonieme account met 6 volgers volgende maand naar de Feesten komt en eens rustig rondkijkt met een pintje. Misschien ziet hij of zij dan wel de kabouter wandelen die ik tekende. Nu ja, het zal wel eigen zijn aan het medium, dat klagen en zagen. Maar ik heb hier geen tijd voor, dus ik heb de tekening verwijderd en Twitter even aan de kant geschoven.”