Recycleren levert ‘Ons Huis’ 3.000 euro op: “Complete verrassing, maar heel welkom cadeau”

Buurthuis ‘Ons Huis’ in Sint-Amandsberg heeft 3.000 euro gewonnen, met dank aan hun kledingrecyclageproject. De wedstrijd is een samenwerking van buurtplatform Hoplr en biermerk Affligem. Een opkikker voor het team achter Ons Huis, want volgend jaar verdwijnt het buurthuis uit de Alfons Braeckmanlaan.