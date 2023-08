Zuster Monica (84) overleden: befaamde schooldi­rec­tri­ce en CD&V-politica transfor­meer­de naar tv-figuur

In Zaffelare is Zuster Monica, ook gekend als Monica Van Kerrebroeck, overleden. Gentenaars zullen haar koesteren als de immer strenge directrice van het Sint-Bavo-instituut. Later zou ze voor CD&V zetelen en kwam ze op tv bij Goedele Liekens, in programma’s als ‘Recht Van Antwoord’ en ‘De Drie Wijzen’.