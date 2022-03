Regenbooghuis Casa Rosa voor iedereen toegankelijk: “Het gaat over meer dan toiletten, maar we verlagen alle drempels”

GENTCasa Rosa, het centrum voor alles onder de regenboog in Oost-Vlaanderen, heeft een facelift gekregen die de werking nog wat toegankelijker moet maken. Letterlijk, want de rolstoellift is hersteld en ja, de toiletten zien er ook een tikkeltje anders uit.

Vragen over gender en seksualiteit of gewoon zin in een feestje? Casa Rosa is al sinds jaar en dag het referentiecentrum in Oost-Vlaanderen. Maar het Regenbooghuis was niet voor iedereen toegankelijk. Dankzij subsidies van stad Gent is daar nu verbetering aangebracht.

Meer dan een lift

De meest opvallende verandering is wellicht het likje verf in de toiletten. Blauw én roze, want hier kies je gewoon voor je eigen gemak; staand of zittend dus. Genderneutrale toiletten zijn niet nieuw, ook deze staan er trouwens al even. “De werken zijn al sinds 2019 aan de gang, maar worden nu pas opgeleverd”, legt coördinator Elio De Bolle uit. “Dankzij de coronacrisis liep alles helaas vertraging op. Daarbij is dit project nooit ‘af’. Als we naar toegankelijkheid voor iedereen willen streven, moeten we verder kijken dan toiletten of een rolstoellift”.

Volledig scherm De nieuwe toiletten in het Regenbooghuis in Gent © svwg

De contrasterende verf (voor blinden en slechtzienden), de rolstoellift en schuifdeuren naar nabijgelegen café APluss en de lockers voor wie veilig spullen wil achterlaten, zijn dus nog maar het begin. “We weten dat de regenboog aan ons huis voor sommigen nog een al een drempel is voor wie nog niet out is. Ook voor mensen in armoede zoeken we nog manieren om inclusie te verzekeren. Maar dit is een mooie volgende stap”. Ook opvallend: de luiertafel in het centrum van de toiletten. “Zo kunnen ouders ook terecht in ons huis”.

Onthaal

Ook schepen voor Astrid De Bruycker is opgetogen met de oplevering. “Casa Rosa is een ongeloofelijk belangrijke partner ten opzichte van de regenbooggemeenschap. Door de plek, het fysieke huis, toegankelijk te maken, helpen we mee aan de nog steeds broodnodige werking van het huis”. Het is dan ook niet de enige investering die de stad maakt in het regenbooghuis. “Sinds vorig jaar hebben we ook structurele middelen vrijgemaakt, onder de vorm van een extra medewerker die met fondsen van stad Gent zorgt voor een laagdrempelig onthaal”.