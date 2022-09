“Regen? Dat houdt ons niet tegen”: de eerste (drijfnatte) nacht van het academiejaar in de Overpoort

GENTRond de tijd dat de eerste lessen gebrost werden, was het nog droog, maar tegen de eerste pitta in de Overpoort regende het pijpenstelen. Dat lieten de studenten niet aan hun hart komen, want het academiejaar is nu écht gestart. Dat betekent studeren, en doorspoelen achteraf. Vooral op dat laatste werd geoefend, schol!

“Verdomme!”: een studente met een sporttas op haar rug, vers van de trein, sprint richting de studentenhomes aan de Overpoort door de gietende regen. Geen droomstart van dit semester, maar tegen middernacht stroomt de feeststraat van de studentenbuurt toch aardig vol. De bars in de straat hebben zich gewapend tegen de striemende regen met paraplu’s, zo is de remake van de Overpoort meteen aan zijn vuurdoop begonnen.

Volledig scherm De eerste avond Overpoort. © svwg

“Wij zijn al van twee uur bezig”; voor de deur van Père Total hangen drie studenten in elkaars armen. Of ze op de foto willen? Zeer zeker, en ja, hun ouders mogen weten dat ze hier zijn. “We gaan nog door tot een kot in de nacht, het is nog vroeg”: een credo dat we nog veel gaan horen. Op de hoek van de Overpoort staan enkele honderden economiestudenten samengedrumd onder de paraplu’s van Yucca, de recent vernieuwde fakbar van het VEK. Vier pintjes voor vijf euro, en elk uur een andere promo: daar kan geen regen tegenop.

Volledig scherm De eerste avond Overpoort. © svwg

Voor De Vagant, aan Pallieter en Luxx is het al drummen om binnen te raken, als de deur openstaat bereikt een kreet ‘Vuurwerk’ de straat. Camille Dhont komt op woensdag het Sint-Pietersplein in brand steken tijdens de Student Kick-Off, maar hier wordt al duchtig geoefend. Een voorbereid student is er twee waard. Tussendoor sprinten studenten, bedekt in truien, jassen en inderhaast samengeraapte bedekking, van bar naar bar. De medewerkers van Flow staan nog wat werkloos te kijken.

Volledig scherm De eerste avond Overpoort. © svwg

Morgan Lecompte en haar vriendinnen hebben het slimmer aangepakt. Zij schuilen nog in Cour, één van de weinige café’s met een echt overdekt terras. Ook de Overpoort Bowl zit goed vol, maar hier wordt er al een plan gesmeed voor de avond. “Het is nog vroeg, we gaan nog de hele nacht door. Woensdag gaan we naar de Kick-Off, klinkt het bij de dames. Ze studeren psychologie, kiné en architectuur, en ze hebben reden tot feesten. “Zo goed als geen herexamens en iedereen erdoor”: dat verdient een pintje. Gaan ze oefenen voor de kabouterdans? “ Zeker! Kom woensdag nog maar eens een foto nemen!”, gieren ze. We beloven het.

Volledig scherm De eerste avond Overpoort. © svwg

Intussen worden de rijen voor De Coulissen, Pallieter en Cuba Libre langer, binnen zweten is alvast beter dan buiten kletsnat worden. Maar zodra de regen even gaat liggen, staat er volk buiten. Bij café Delirium heeft het praesidium van drie regioverenigingen elkaar gevonden. De meter pintjes in hun handen is al leeg. “Eigenlijk was het gisteren al de eerste nacht hé”, zegt Lukas van studentenvereniging Dionysus, voor studenten van West-Vlaanderen. Ongelijk heeft hij niet. Tja, zo veel lessen worden er niet gegeven in de eerste week, zeker?

LEES OOK

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.