Referendum-actiegroep heeft op 15 mei een afspraak met de geschiedenis. “Snel tellen, in juni op de gemeenteraad”

RECONSTRUC­TIE. Waarom het bijna vijf jaar duurde om de zaak van Schild & Vrienden voor de rechtbank te brengen

Vijf jaar na de beruchte Pano-reportage zullen zeven leden van Schild & Vrienden effectief voor de strafrechter verschijnen. Kopstuk Dries Van Langenhove hangt in theorie een celstraf boven het hoofd voor racisme, negationisme en het bezit van pepperspray. Het echte ‘proces’ zal pas voor na de zomer zijn, maar de procedureslag lijkt achter de rug. Wat ging er mis, en waarom had het onderzoek zoveel voeten in de aarde? Een reconstructie.