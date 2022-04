REEKS KLAAR OM DE WERELD TE VEROVEREN: Magalie maakt fleurige en veilige bandana’s voor honden: “Twee jaar geleden dacht ik dat het een hobby zou blijven”

GENT Theepartij­tje met de Cheshire Cat: Alice In Wonderland-mysterie strijkt neer in Gent

Altijd al een dagje met het konijn willen mee rennen? Neem jij het met Alice op tegen de Hartenkoningin? Dat kan, want Clued-Upp organiseert deze zomer voor het eerst een Alice In Wonderland-avontuur in de Gentse straten.

13 april