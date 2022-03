REEKS. 5 jaar circulatieplan. De Rozemarijnstraat slikt al vijf jaar dubbel zoveel verkeer, en vindt het hoog tijd voor actie

Gent Riolerings­wer­ken in Macharius­wijk leggen restanten van Spaans Kasteel bloot: “Dit was een straf voor de rebellie van de Gentenaars”

Het Spaanskasteelplein, de Kazemattenstraat of de Spanjaardstraat. Veel straten in de Machariuswijk herinneren nog aan het Spaans Kasteel dat er tot diep in de negentiende eeuw stond. Van het militaire bolwerk is vandaag nog amper iets te zien, maar nu kwamen bij rioleringswerken enkele omwallingen tevoorschijn. “Een uitzonderlijke blik op de geschiedenis van de wijk”, zegt archeoloog Gunter Stoops.

30 maart