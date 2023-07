Reddingsactie in Pepinster loopt fataal af: Gentse duikers kunnen na twee jaar nog steeds vervolgd worden

Man probeert twee personen van de baan te rijden in Gent

Een man is woensdagavond met zijn wagen ingereden op twee mensen in de Wittemolenstraat in de Gentse deelgemeente Sint-Amandsberg. Volgens onze bronnen gaat het om een vete tussen twee families die dinsdag reeds begon en een dag later een triest hoogtepunt bereikte.