Recordpoging geslaagd: Gents Repair Café fixt 106 items in een uur tijd

GENTEen elektrische heggenschaar, een wollen trui, een tiental stofzuigers, fietsen, sandalen en toasters: je kan het zo gek niet bedenken of het lag op een tafel in het buurtcentrum van Sint-Amandsberg. Daar ondernam het Repair Café, samen met de Klusserette en IVAGO, een recordpoging spullen herstellen. Het doel, 100 per uur, is alvast geslaagd.

Jakob plukt geduldig aan de schroeven van de heggenschaar die zijn overbuur voor hem gelegd heeft. In het dagelijks leven repareert hij wasmachines, maar in zijn vrije tijd zit hij regelmatig in het Repair Café. Daar repareert hij veel klein elektro. “Mensen zijn vooral bang om het open te doen, maar als klein kind deden mijn broers en ik niets anders. Dan leer je snel”. Eens de heggenschaar open is, wordt het probleem duidelijk: kapotte knop, een beetje te veel snoeisel in de machine en een kabeltje dat niet juist aangesloten is. “We gaan ze even buiten uitproberen”, grijnst Jakob. Da’s er weer eentje bij voor de recordpoging.

Mee aan tafel, mee proberen

Het Repair Café in Gent, telkens op een andere locatie, gaat al enkele jaren mee, maar vandaag nemen heel wat nieuwe gezichten deel aan de klusjesdienst. “Het is vooral belangrijk dat gasten ook zelf mee aan tafel zitten en kijken hoe ze een probleem kunnen oplossen of voorkomen. En het is reuzegezellig”, legt Iris Verschaeve van het Gents MilieuFront, dat zich ook achter de actie schaarde, uit.

En zo gaan, na het officiële startschot, de tientallen vrijwillige klussers en ‘klanten’ aan de slag. Soms lenen ze wat materiaal van De Klusserette, dat voor de gelegenheid een standje heeft opgezet, soms komen ze er met wat advies. “Ik heb mijn sandalen gelijmd, met een paar wasknijpers erop, hoop ik dat de zool vast blijft zitten”, klinkt het bij één vrouw. “Anders heb ik wel klemmen daarvoor”, suggereert een passant. Voilà, weer een probleem opgelost.

Volledig scherm Wel de kennis, niet de spullen? Daar is de uitleendienst De Klusserette al. © svwg

Als we alle kapotte stofzuigers in Europa zouden herstellen en zo nog 3 jaar laten meegaan, dan zouden we in één klap 300.000 ton CO2-uitstoot besparen, wat hetzelfde is als 150.000 auto’s van de weg halen.“ vertelt Rosalie Heens van GMF nog. Toeval of niet, het 100ste gerepareerde item van vandaag was dan ook een stofzuiger. “We hebben vandaag laten zien dat we daar met de Repair Cafés, geëngageerde burgers, en andere Gentse initiatieven klaar voor zijn. Maar ook de fabrikanten moeten meewerken: repareren betaalbaar en mogelijk maken.”

