Recordeditie voor Gent Jazz: 42.000 bezoekers aan de Bijloke

Bye bye corona

In 2021 was er wel een editie per bubbel, maar dat leverde niet dezelfde ervaring op. “Er was toen minder focus op de muziek”, vindt Flamang. Voor de organisator van Gent Jazz en Jazz Middelheim was het hoogtepunt dit jaar Archie Shepp, het optreden gaat zelfs in zijn persoonlijke top 5 van beste concerten in de afgelopen 21 jaar, al is zijn absolute topfavoriet Elvis Costello. “Toen heb ik een traan gelaten”.