Recordaantal Gentenaars op de fiets, en ook de bakfiets verovert snel terrein

GENTLet op, een bakfiets! Dat er steeds meer bakfietsen door de stad sjezen is één van de conclusies van de 8ste fietsentelling van het Gents Milieu Front. Maar ook het aantal ‘gewone’ fietsers blijft gestaag toenemen. Enkel in de coronaperiode viel het aantal terug, in 2022 breken we opnieuw records.

Gent fietst en fietst steeds vaker: de jaarlijkse telling van het GMF leverde deze keer net geen 13.200 getelde fietsers op. Dat zijn er nog eens honderd meer dan in 2019, het vorige ‘niet-coronajaar’. Het is al de achtste keer dat het GMF op 35 plaatsen aan de ring postvat om het aantal overstekende fietsers te tellen, het spreekt dus ook voor zich dat het aantal werkelijke fietsers een stuk hoger ligt.

Bakfiets koning

Opvallend is het toegenomen extra bakfietsen. Dat aantal stijgt met 30 procent: zeker in de ochtendspits betekent dat dat heel wat ouders hun kroost met de fiets naar school brengen, in de bak weliswaar. In 2021 waren het er 337, in 2022 maar liefst 443. Ten opzichte van 2019 is het aantal bakfietsen tijdens het spitsuur net niet verdubbeld: toen reden er nog maar 239 rond.

De top 3 drukste punten in Gent is netjes afgetekend. Op de eerste plaats staat de brug aan de Dampoortstraat aan het ronde punt, waar bij deze telling 1.441 fietsers passeerden. Op twee staat de Groendreef, het verlengde van de Coupure zeg maar, met 1.280 fietsers. De fietsonderdoorgang aan het Keizerspark is de derde drukste fietspendelplek, er passeerden 1.120 fietsers. Net op die plaatsen zijn ook net grote infrastructuurwerken bezig of afgewerkt, om het makkelijker te maken voor fietsers.

Telewerk? Welk telewerk?

Tijdens de telling van 2022 zijn er geen lockdowns meer, maar is telewerken wel stevig ingeburgerd geraakt. “En daarom is dit een indrukwekkend cijfer,” zegt Steven Geirnaert, coördinator van Gents MilieuFront. “Na een dip door corona zien we dat het aantal fietsers naar en in Gent opnieuw sterk is toegenomen. Het recordcijfer is extra indrukwekkend als je weet dat thuiswerken sinds 2019 sterk is toegenomen. De forse investeringen van het Gentse stadsbestuur in veilige en aangename fietsinfrastructuur werpen duidelijk vruchten af”.