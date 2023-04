RECONSTRUCTIE. Hoe Franse voetballers en hun trainer brutale overvallen pleegden: “Maar nephorloge onderscheiden van een echt, dat kunnen ze niet”

Negen jaar cel. Dat riskeert een Franse voetbaltrainer, die beschouwd wordt als het brein achter de home-invasions in Sint-Amandsberg en de brutale overvallen op zakenmannen Bart Versluys en Miguel Dheedene. Opvallend: voor de drieste feiten schakelde hij voetballers van zijn team in. De buit die ze voor ogen hadden? Peperdure luxehorloges. Of hoe de macht van een trainer zich niet beperkt tot de krijtlijnen op een grasveld.