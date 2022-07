Rechterrijstrook versperd ter hoogte van Gentbrugge Richting Kortrijk

Gent Ooit zanger van Good Shape, nu brandweer­man op de Feesten: “En hopelijk sta ik hier volgend jaar op de planken”

Doet de naam David Cantré nog een belletje rinkelen? Zijn wereldhit ‘Take My Love’ van de boys band Good Shape is ongetwijfeld wel bekend. David Cantré is intussen brandweerman, en bemant af en toe de controlepost in de Hoogpoort. “Hopelijk kan ik volgend jaar optreden op de Gentse Feesten met mijn nieuwe band, B’four.”

22 juli