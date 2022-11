Rechterrijstrook versperd op Ring rond Gent richting Zelzate ter hoogte van Desteldonk

Gent 14 nieuwe sociale woningen langs Gentse stadsring: “Cruciaal in de strijd tegen armoede”

Meer dan twee jaar is eraan gebouwd, maar op de Heernislaan langs de kleine ring zijn de eerste huurders in hun sociale woning getrokken. Huisvestingsmaatschappij WoninGent opende er 14 nieuwe woningen: 2 huizen en 12 appartementen. Onder meer de gevel springt in het oog.

9 november