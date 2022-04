Rechterrijstrook versperd op E17 ter hoogte van Gentbrugge richting Antwerpen

GENT Kleuter vangt rat op freinet­school De Harp: probleem sleept al maanden aan

Een wel erg vervelende situatie op freinetschool De Harp in de Bagattenstraat. Daar stond deze week een kleutertje plots met een dode rat in de handen. Het dier had zich verstopt tussen het speelgoed. Het is helaas een gekend probleem op de school, volgens de stad is de plaag “onder controle.”

21 april