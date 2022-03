Rechter deelt effectieve gevangenisstraffen uit aan hardleerse dieven

Gent Eindelijk weer poppenspel op straat: “Elke laatste zaterdag van de lente- en de zomermaan­den”

Gent Poppenspelstad. We zouden het bijna vergeten zijn, maar Gent is nog steeds de bakermat van het poppenspel, en dat zet het Europees Figurentheatercentrum (EFTC) graag in de kijker. Daarom is er vanaf dit weekend weer elke maand gratis poppenspel op straat.

