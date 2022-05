Rechtenstudent (25) gaat door het lint op de R4: “Op een bepaald moment trok hij een mes”

Gent/OudernaardeEen 25-jarige man uit Oudenaarde moest voor de rechter verschijnen voor kwaadwillige belemmering van het verkeer en inbreuken op de wapenwetgeving. Hij had het op 28-januari 2021 veel te bont had gemaakt op de R4 ter hoogte van Drongen.

De man kreeg het op de Gentse buitenring aan de stok met een andere bestuurder. Dat resulteerde in een gevaarlijke situatie waarbij hij opzettelijk verschillende keren bruusk remde en van rijvak veranderde om de andere chauffeur te jennen. Op een bepaald moment hield hij zelfs zijn arm uit het raam zodat het duidelijk was dat hij een mes in de hand had. De andere chauffeur verwittigde daarop de politie en deze kon de man later verhoren.

Rechtenstudent

De beklaagde erkende dat hij de feiten gepleegd heeft. Hij zou nochtans beter moeten weten om dergelijke stommiteiten uit te halen want hij is bijna afgestudeerd als rechtenstudent en werkt momenteel als verzekeringsagent bij een grote bank. De procureur ergerde duidelijk zich aan het feit dat iemand die alle kansen had gekregen in het leven én de wet goed kent, zich toch al meermaals zo heeft misdragen in het verkeer. Ze vorderde een werkstraf.

De drieste chauffeur verklaarde dat hij zich schaamde voor zijn gedrag en beloofde plechtig dat het niet meer zou voorvallen. De rechter was niet onder de indruk: ‘U heeft al voor de politierechtbank gestaan waarna u een cursus aggressiebeheersing moest volgen. Dat heeft kennelijk niet geholpen. Op welke manier kunnen wij u duidelijk maken dat dit gedrag onaanvaardbaar is? Iedereen ervaart stress in het verkeer, maar dat is geen reden om crimineel gedrag te stellen”, klonk het. Het vonnis valt op 1 juni.