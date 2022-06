Rechtbank scheldt GAS-boetes vakbondsmilitanten kwijt: “Recht om onze stem te laten horen werd ons ontnomen”

Tientallen actievoerders dragen shirts met het opschrift “stop uw cinema” en vormden een erehaag op de trappen van het complex. “In de chemie is tijdens de coronacrisis iedereen blijven doorwerken”, zeggen de bonden. “De dividenden die werden uitgekeerd in de sector stonden in schril contrast met het gebrek aan respect en waardering voor de werknemers.”

Vakbondssecretarissen Sebbe Vandeputte (ACVBIE) en Angeline Van Den Rijse (AC ABVV) namen deel aan de stille actie, met social distancing, in openlucht met vijftien mensen. De coronamaatregelen werden gerespecteerd, maar de actie ontstond spontaan en werd dus niet aangevraagd bij de stad Gent. In Gent geldt een aanvraagtermijn van een maand. Ze kregen de maximumboete van 350 euro. Volgens de advocaat van de Stad Gent werd hun recht op vrije meningsuiting niet beknot. Tijdens de zitting werd gepleit dat de actievoerders niet werden weggejaagd door de politie, maar enkel een GAS-boete kregen achteraf. Maar de rechtbank heeft die GAS-boete dus kwijtgescholden. De bonden vragen dat het politiereglement in Gent wordt aangepast en dat een meldingsplicht geldt van enkele dagen op voorhand, “zoals dat ook in Frankrijk en in Amsterdam is”.