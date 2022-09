Recht uit India en toch een lokaal product, Gentenaars brengen Holy Cow-kruidenchocolade op de markt: “Alle tussenstappen zijn weggehaald”

GentDe lockdown uit de coronaperiode heeft zowaar ook positieve gevolgen gehad. Het bracht Gentenaars die - apart van elkaar - bedrijfjes hebben in Kerala in India bij elkaar. De ene handelt in kruiden voor restaurants, de anderen hebben een kleinschalige cacaoplantage. Samen brengen ze Holy Cow op de markt, duurzame kruidenchocolade.

Christophe Lambert (57) en Steven Theunis (50) voeren met Food Travellers al 8 jaar lang kruiden uit India in in België, en bevoorraden er restaurants mee. “Toen die plots sloten voor de lockdown, moest ik noodgedwongen een andere richting uit", zegt Christophe. “Tijdens een zoektocht op Instagram botste ik op Holy Cow, het bedrijf van Ellen Taerwe (35) en Luca Beltrami (37), ook Gentenaars, ook met een grote voorliefde voor India.”

Kerala

“Wij hebben zelfs vele jaren in India gewoond, we hebben er elkaar leren kennen, want Luca is van oorsprong Italiaan", pikt Ellen in. “Wij hebben in Kerala, gelegen in de meest vruchtbare regio van het land, een cacaoplantage uitgebouwd, samen met lokale boeren. Zo zijn zij zeker van hun inkomen, en wij van de kwaliteit van ons product.” Ellen en Luca - intussen ouders van 2 kindjes - wonen terug in Gent, maar hun bedrijf in Kerala bloeit en groeit. Er wordt chocolade van hen geëxporteerd naar de hele wereld.

Volledig scherm Holy Cow chocolade komt in pakketjes van 4 smaken © VDS

De Food Travellers en Holy Cow besloten samen in zee te gaan. “Nu lanceren we de kruidige Holy Cow-chocolade. Het is geen chocolade om per kilo te gaan eten, maar omwille van de bijzonder smaken is ze perfect geschikt als relatiegeschenk voor wie eens iets anders wil, of voor foodpairing. We hebben chocolade met korianderzaad, met muskaatnoot, met chai blend en met gember.”

Chocolade-met-verhaal

“Omdat onze ingrediënten recht uit India komen, klinkt het misschien raar om het een lokaal product te noemen. Maar zowel de cacao als de kruiden komen van kleine lokale bedrijven of zelfs particulieren, en alle ‘tussenstappen’ zijn weggehaald. Het is recht van producent naar consument, een eerlijk product. Het is een degustatieproduct, het is chocolade met een verhaal. Zelfs de verpakking is ecovriendelijk, en voor het design daarvan staat grafisch ontwerper Steven Theunis (50) in.”

De Holy Cow Chocolade vindt nu al z’n weg in Gent. Zo doet wijnbar Ona in november een tasting waarbij de wijn aan de chocolade zal gekoppeld worden. Ook voor de viering van 30 jaar Pakhuis op 3 oktober zal Holy Cow-chocolade gebruikt worden, in het menu dat Olly Ceulenaere van restaurant Publiek dan komt bereiden.

Een pakketje met 4 smaken Holy Cow-chocolade kost 12,5 euro en kan besteld worden via de website holycow-chocolate.be, waar ook alle info over het product staat.

LEES OOK: