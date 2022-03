Reanimatie mocht niet baten: vrouw (74) wordt onwel en overlijdt op straat in Gent

De politie kreeg vrijdagvoormiddag een melding dat er een persoon onwel was geworden in de Raas van Gaverestraat, een zijstraat van de Rozemarijnstraat in Ekkergem. “De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse en zetten de reanimatie in, maar tevergeefs. Alle hulp kwam jammer genoeg te laat", vertelt Matto Langeraert, woordvoerder van de Gentse politie. De 74-jarige vrouw overleed vrijwel meteen aan een hartaanval. De straat werd tijdelijk afgesloten voor alle verkeer, maar werd intussen alweer vrijgegeven.