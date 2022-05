Rani (42) wil Donkersteeg omvormen naar Lichtersteeg: “Een trekpleister voor inwoners en bezoekers”

GENT Na heisa over weggegooid Panosbrood: Gentse bakkerijke­ten verkoopt al maanden ‘brood van gisteren’ voor een prijsje

Stapels weggegooid brood, net op het moment dat de prijzen overal stijgen: het was geen mooi tafereel in Antwerpen. In Gent doen we het gelukkig anders. Dat blijkt uit het verhaal van bakkerijketen Van Hecke, waar ze al maanden ‘brood van gisteren’ verkopen. Voor halve prijs.

