Ramenwasser uit Melle gaat viraal door logo’s te tekenen in zeepsop: “Elke dag komen er nog 15.000 tot 20.000 volgers bij, precies een droom”

Mariakerke Motorrij­der (54) vlamt met 170 km/u waar 90 is toegestaan

2 maart Een 54-jarige man heeft zich in de Gentse politierechtbank moeten verantwoorden voor overdreven snelheid. In Mariakerke reed de man vorig jaar 170 kilometer per uur waar 90 was toegestaan. De man kreeg van de rechter een half jaar rijverbod.