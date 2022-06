Ramenwasser (24) steelt 18-karaats gouden horloge van 119.000 euro van klant en verkoopt het voor... 7.500 euro

Het slachtoffer had het uurwerk, een 18-karaatshorloge ter waarde van 119.000 euro, cadeau gekregen van enkele vrienden en familie voor haar veertigste verjaardag. Een 24-jarige ramenwasser uit Gent kreeg tijdens zijn werkzaamheden het horloge in het vizier. Hij wist meteen dat het om een duur exemplaar ging, twijfelde niet en graaide het uurwerk mee.

Heling

Omdat de jongeman zelf weinig afwist van horloges, schakelde hij een kennis in. Hem vertelde hij dat hij het horloge van een grootouder had gekregen en wilde verkopen. Die schakelde op zijn buurt ook een kennis in. Uiteindelijk raakten vier personen betrokken bij de verkoop van het horloge. De drie laatste beklaagden, die verdacht worden van heling, beweren echter dat zij niet op de hoogte waren van het feit dat het uurwerk gestolen was.

“Dat is toch ongeloofwaardig, zo niet ongelofelijk naïef?", sprak de rechter hen toe. “Het authenticiteitscertificaat ontbrak en de prijs van 7.500 euro is toch ontzettend laag? Eender wie het uurwerk in zijn handen krijgt, ziet meteen dat het om een duur exemplaar gaat.” Het slachtoffer vraagt de teruggave van haar horloge, maar beseft dat dat niet meer mogelijk is. “Het is inderdaad een duur horloge, maar het uurwerk heeft voornamelijk een emotionele waarde. Ze wil koste wat kost het horloge terug, dus vragen wij een schadevergoeding ter waarde van het horloge, vandaag de dag geschat op 119.000 euro. De vier beklaagden riskeren elk een gevangenisstraf.