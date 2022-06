Raamdichter van Gent lanceert eigen gedichtenbundel: “Een bundeltje liefde voor thuis”

Afsnee Uitbater horecazaak is de drukte beu: bootjeswij­ding verhuist na 73 jaar van Afsnee naar Snepkaai. “Lokale traditie met één beslissing van tafel geveegd”

Eén dag per jaar was de mini-deelgemeente Afsnee het centrum van Gent. Dan was er de bootjeswijding, een spektakel voor iedereen die een boot heeft, maar ook voor heel veel toeschouwers. Aan de steiger naast restaurant Nenuphar wijdde de pastoor dan alle bootjes die in een lange sliert voorbij trokken over de Leie. Maar dit jaar vindt het spektakel plaats aan de Snepkaai, omdat de uitbater van de Nenuphar de drukte beu is.

8 juni