Raad van State fluit Stad Gent terug: koten afzonderlijk verkopen mag opnieuw. “Dit zal de prijzen verder omhoog stuwen”

Gent Gaan slapen met Suske en Wiske, Kuifje of Nero: Gents striphotel opent eind deze maand (eindelijk) de deuren

Er werd al jaren over gesproken, maar eind deze maand is het eindelijk zover: Gent krijgt een striphotel - een viersterrenhotel, gebaseerd op Europese stripverhalen. Op het aanpalend stripmuseum is het nog enkele maanden wachten.

18 januari