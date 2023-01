QRF koopt na voormalig FNAC-gebouw in de Veldstraat nu ook het Sarmacomplex op de Korenmarkt: stuk geschiedenis van 120 jaar oud

GentHet Sarmacomplex op de Korenmarkt is van eigenaar gewisseld, voor liefst 21 miljoen euro. Dat meldt de nieuwe eigenaar QRF, dat vorig jaar ook al de voormalige FNAC in de Veldstraat kocht. Het Sarmacomplex is 120 jaar oud, en loopt van een stuk in de Donkersteeg over de Koremarkt tot aan de Kortemunt, en steekt helemaal door tot in de Hoogpoort. De winkels die er vandaag gevestigd zijn, zoals Hema en C&A, kunnen gewoon blijven.

Het is het tweede grote complex op relatief korte tijd dat van eigenaar wisselt in Gent. Halfweg 2022 kocht QRF ook al het voormalige FNAC-gebouw in de Veldstraat. Het Sarmacomplex is echter een kaliber groter. Met z’n 12.000 vierkante meter oppervlakte is het het grootste winkelcomplex in de Gentse binnenstad. Het gaat om 11.500 vierkante meter winkeloppervlakte, en 500 vierkante meter residentiële appartementen aan de kant van de Hoogpoort, want zo ver loopt het complex dus door. Arioso Investments heeft het gebouw nu verkocht aan vastgoedvennootschap QRF, voor 21 miljoen euro.

“De aantrekking van Gent als één van de belangrijkste centrumsteden van België stijgt”, klinkt het bij QRF, en dat verklaart meteen ook hun grote interesse in Gent. Eerder waren ze vooral actief in Antwerpen en Brugge, maar ook in het buitenland. De winkels die momenteel in het complex gevestigd zijn, Casa, Hans Anders, Ici Paris XL, C&A en Basic Fit, kunnen gewoon blijven. Voor het leegstaande stukje winkelpand wordt zo snel mogelijk een invulling gezocht.

Luifel

Het Sarmacomplex heeft een behoorlijke geschiedenis in Gent. Het werd 120 jaar geleden gebouwd, en was toen een Grand Bazar, maar brandde volledig af in 1946. In 1950 werd het opnieuw opgebouwd, waarna de Sarma er zijn intrek nam. Sarma bleef er tot 2001. Het ontwerp was van de hand van architect Gaston De Leye. Die gaf het gebouw 17de-eeuwse topgevels aan de zijde van de Kortemunt en een sober, functioneel uitzicht in Expo ‘58-stijl aan de zijde van de Donkersteeg. Opvallend is ook de halfronde, grote betonnen luifel boven de Hema. Sinds 2013 wordt die gebruikt als terras, daarvoor was die vooral lelijk en nutteloos. In lang vervlogen tijden heeft de luifel één keer gediend als podium voor de Gentse Feesten op de Korenmarkt.

Door de vele verbouwingen doorheen de jaren, onder meer toen MediaMarkt er z'n intrek nam, scoort het gebouw best goed op vlak van duurzaamheid. Dat is voor QRF alvast mooi meegenomen voor de vergroening van hun vastgoedportefeuille. MediaMarkt vertrok er trouwens in maart 2017. Naast de voormalige Fnac in de Veldstraat — waar momenteel stevig verbouwd wordt en waar een Nike Concept Store komt — heeft QRF ook nog het pand in de Lange Munt 61-63 in handen.

