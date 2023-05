Pure nostalgie: Eclips TV zendt uitreiking van Tony Fakkel Award aan Bobby Setter in 2006 uit. “Was een legendarische show”

Vandalen vernielen toegangs­poort van bunker onder het Citadel­park: “Dat is hier bijna dagelijkse kost”

Lang niet iedereen is ervan op de hoogte, maar onder het Citadelpark schuilt een commandobunker, gebouwd in 1939. De ruimte is slechts sporadisch te bezoeken, en dus afgesloten met een stevig slot. Toch proberen vandalen regelmatig de bunker binnen te dringen. Luc Van de Sijpe, die de bunker in schappelijke toestand probeert te houden, herstelde voor de zoveelste keer de grendel.