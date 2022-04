Provincie heeft half miljoen euro veil voor Gentse fietspaden

GENT “Tijd dat de Vlaamse regering maatrege­len treft”: privérust­hui­zen maken index­sprong, maar stad houdt voet bij stuk

In Antwerpen zullen ook de woonzorgcentra van de stad een indexsprong maken: er komt maar liefst 8% bij. In Gent mogen rusthuisbewoners in een stad-wzc op beide oren slapen maar in de privé zitten de prijzen in stijgende lijn. OCMW-voorzitter Rudy Coddens (Vooruit) roept de Vlaamse regering op tot actie.

