Proteststickers op Wintercircus én kritiek op subsidies: opnames van WK Qatar in Gent onder vuur

Boycott World Cup 2022 . Enkele stickers op het Wintercircus in Gent tonen een niet mis te verstane boodschap. In november strijkt de openbare omroep VRT neer in het pas gerenoveerde gebouw voor de uitzending van het WK voetbal. De site is in handen van stadsontwikkelingsbedrijf SoGent. Het schepencollege moest dan ook akkoord gaan met de organisatie. Geen gemakkelijke beslissing, benadrukt bevoegd schepen Hafsa El-Bazioui (Groen).

“Ook wij hebben onze vragen over de organisatie van het WK”, zei ze op de gemeenteraad na een vraag van partijgenote Zeneb Bensafia. “Het is in Qatar veel te warm om aan topsport te doen. De klimaatimpact van airconditioning in openluchtstadia in een woestijn is enorm. En daar komen onder meer de gruwelijke arbeidsomstandigheden en vele doden bij de bouw van de stadions bovenop.”