Protestacties verstoren stoet voor jarige UGent: “Besparingen worden sociaal bloedbad”

Van een kajak- en SUPmara­thon tot een motorevent: vijf tips voor een geslaagd weekend in Gent

We mogen nog eens al onze uurwerken verzetten in de nacht van zaterdag op zondag. Eén uur minder weekend, en dus moeten we profiteren van de uren die ons wel nog resten. Nog geen idee waar naartoe? HLN zocht voor u een variatie aan activiteiten uit, want er valt opnieuw heel wat te beleven in onze stad. Van kermismolen tot en motorevent, er is voor elk wat wils in het weekend van 25 en 26 maart.