Protestactie tegen discriminatie van LGBTQIA+-personen: “Genderdiversiteit moet besproken worden van in de kleuterklas”

Aanslag in Oslo

Om een duidelijk signaal te geven, trokken zondagmiddag honderden actievoerders richting de Vrijdagmarkt in Gent. Daar klonken verschillende boodschappen. In de eerste plaats werd er gehamerd op de internationale samenwerking van actievoerders, die onethische praktijken over de hele wereld aan de kaak stellen. “Wereldwijd zijn er volgens Amnesty nog steeds 76 landen waar seksuele handelingen tussen volwassenen van hetzelfde geslacht strafbaar is. Er is een toename van discriminatie en geweld, zoals de LGBTQIA+ vrije zones in Polen, de criminalisering van LGBTQIA+ onderwijs in Hongarije en de VS, de haatspeech tegen trans personen door Bolsonaro in Brazilië, het geweld in Turkije tot de concentratiekampen in Tsjetsjenië.” Ook de recente aanslag op een homobar in Oslo, waarbij twee doden en 21 gewonden vielen, werd ter sprake gebracht, waarna er een moment van stilte kwam.