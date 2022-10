Protestactie ‘langste sjaal’: “Bevries de prijzen, niet de mensen”

De actievoerders wilden de overheid duidelijk maken dat ze zich in de kou gelaten voelen, en dat het tijd wordt voor een warm energiebeleid dat solidariteit en duurzaamheid verbindt. Daarom protesteerden ze aan de Luminus-schouw, vlakbij de Ham in de Dampoortbuurt. “Bevries de winst, niet de mensen! We eisen dat de nationale regering de overwinsten van energieproducenten afroomt en dat dit geld wordt besteed om de energiefactuur van de huishoudens en kleine bedrijven te verlichten en om kwetsbare huishoudens te ondersteunen om hun huizen te isoleren en aan te sluiten op groene energie. De sociale tarieven moeten behouden blijven en trapsgewijs uitgebreid. Nog een te grote groep valt tot nu buiten deze maatregel. We willen dat onze overheden een stevig budget voorzien voor de bouw en isolatie van sociale woningen. Er is dringend nood aan een krachtige investering in hernieuwbare, lokaal geproduceerde energie. Dit is goed voor het klimaat, voor onze portemonnee en voor onze energieonafhankelijkheid. Momenteel bepaalt de duurste energiebron de prijs van alle energie. We eisen van de Europese Unie om dit principe stop te zetten.”