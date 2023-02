Protest tegen mishandeling windhonden: 300-tal honden en baasjes op straat

200 windhonden verzameld op het Woodrow Wilsonplein, daar zou je veel lawaai bij verwachten, maar dat is niet het geval. “Windhonden zijn erg lieve, zachte dieren die hoogstens eens naar elkaar blaffen. Ze slapen ook 20 uur per dag en moeten twee keer per dag eens kort hun energie kwijt. Dat maakt het extra tragisch dat ze in Spanje al jaar en dag het slachtoffer zijn van systematische mishandeling”, zegt Peter Van Tricht van Greyhound in Nood België, een organisatie die op een kwarteeuw tijd al 9.000 dieren redde.

Gruwelijk mishandeld

Elk jaar organiseert de organisatie een optocht in februari, ‘Dia del Galgo’, of de officieuze ‘dag van de Spaanse Windhond’. Internationaal komt men op straat, in Gent kon actie dus niet uitblijven. Met 300 mensen en honden ging het van de Zuid naar de Kouter en via de binnenstad terug naar het startpunt. Baasjes met één windhond, maar vaker hebben ze er meer. “Ze zijn zo lief, mevrouw, dat kan je je niet voorstellen”. En inderdaad, de dieren snuffelen aan elkaar en aan ons, maar tot een robbertje vechten komt het allerminst.

Volledig scherm Protestactie 'Greyhounds in Nood België' © svwg

In het zuiden van Spanje worden windhonden ingezet als jachthond, op konijnen. Maar zo’n dier opkweken kost al snel 800 euro. Als ze na enkele maanden vervolgens niet voldoen aan de standaarden, worden ze vaak op gruwelijke wijze mishandeld en om het leven gebracht. “Het stamt deels uit een bijgeloof dat een goed gestrafte galgo een voorbeeld stelt voor de anderen”, klinkt het bij de baasjes. “Dus breken ze benen, trekken ze nagels uit en worden de dieren opgehangen. Of ze worden achtergelaten in het bos, of naar een faciliteit gebracht waar ze afgemaakt worden.”

Volledig scherm In totaal waren er zo'n 300 baasjes en Spaanse windhonden op de actie © svwg

Liefde en wat medische hulp

Uit die faciliteiten haalde Greyhound in Nood België dus al 9.000 dieren, in de afgelopen 27 jaar. Een druppel op e hete plaat, naar schatting worden er elk jaar zowat 50.000 honden om het leven gebracht. En dat terwijl de windhond duidelijk snel je hart verovert. Ook voormalig Gent Jazz-organisator Bertrand Flamang heeft er eentje. “Neko, da’s Grieks voor ‘kat’, want ze zijn even aanhankelijk”, zegt hij. “In maart wordt hij 3 jaar oud, hij is dan twee jaar bij ons. Gelukkig heeft hij dus ‘maar’ één jaar daar gezeten. Zijn nagels waren uitgetrokken en zijn staart was haarloos, door steeds tegen de kooi te botsen. Maar met veel liefde en goede medische hulp, los je dat op”.

Volledig scherm Bertrand Flamang en de driejarige Neko © svwg

Ook organisator Van Tricht zelf is in het gezelschap van een windhond: Amadeus, 12 jaar jong. “Het ergste is dat er nu dierenwelzijnswetten worden gestemd, maar daar zijn deze windhonden specifiek van uitgesloten. De regering buigt dus voor een lobby in Andalusië die dit leed specifiek in stand wil houden. We moeten dat een halt toeroepen. Daarom komen we op straat, hopelijk kunnen we zo wat druk zetten.”

