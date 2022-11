Protest tegen lezing Filip Dewinter blijft broeien: manifestanten verzamelen bij rectoraat

Gent Nadat leerkracht Nathalie (44) er afgelopen zomer gegrepen werd door truck: stukje van Gentse stadsring wordt permanent zone 30

De snelheid aan Dok Noord gaat permanent omlaag naar 30 kilometer per uur. Ook komen er op de oversteekplaats aan het Stapelplein verkeerslichten. De Vlaamse overheid grijpt in nadat leerkracht Nathalie Lacave (44) er in augustus om het leven is gekomen. Ze was met de fiets onderweg, maar werd aan het Stapelplein gegrepen door een vrachtwagen.

23 november