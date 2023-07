Project voor Roma vroegtijdig stopgezet wegens... geen Roma meer: “Illegale kampen zullen nog altijd zonder pardon verwijderd worden”

Namen Reuzegom­mers duiken opnieuw op in ‘graffiti­straat­je’ in Gent

In Gent hebben onbekenden opnieuw de namen van enkele Reuzegommers op een muur geschreven in het ‘graffitistraatje’. Na afloop van de zaak rond de dood van Sanda Dia verschenen de namen van de beklaagden al meermaals in het straatbeeld. De stad heeft ze telkens opnieuw verwijderd, al zullen ze dat dit keer pas na het weekend doen.