Programmeren met blokjes: 30-tal scholen zetten zich klaar voor provinciale FIRST Lego League Challenge-finale

GENTVrijdagochtend laten een dertigtal scholen het beste van hun kunnen zien in de FIRST Lego League Challenge-finale. Dat is een internationale STEM-wedstrijd waarbij jongeren zelf een robot bouwen én die opdrachten laten uitvoeren. Het bouwmateriaal: LEGO.

Vergeet Robot Wars uit de jaren negentig, in 2023 doen scholen massaal mee aan de FIRST Lego League Challenge. De wedstrijd, georganiseerd door FluxLab Network, moet jongeren motiveren om zich in te schrijven bij STEM-richtingen of voor een job in de sector te gaan. Om dat te bereiken, zijn er regionale wedstrijden waarbij scholen een robotje bouwen om een parcours mee af te leggen, ook in LEGO.

Iets tillen, over moeilijk terrein manoeuvreren of met een sensor een lijn vormen: de leerlingen van de laatste graad lagere school en de eerste graad middelbaar kennen de opdrachten op voorhand. Bouwen en programmeren doen ze zelf en dat laten ze zien in 3 wedstrijden van 2,5 minuten. De wedstrijd gaat dit jaar door in GO! Tectura Gent-centrum, daar zullen de leerlingen na de ‘challenges’ ook een presentatie geven aan een vakjury. Het thema van dit jaar is energie: over een uitdaging gesproken.

Vrijdag om 16u30 kennen we de drie Oost-Vlaamse ‘winnaars’, zij mogen door naar de nationale finale in maart. Vorig jaar mocht onder andere De Wijze Eik uit Mariakerke naar die nationale finale, zij staan momenteel op de 4de plaats in de wereldranking. De opvolger heeft dus grote schoenen om op te vullen: dat belooft.

