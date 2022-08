Professor Stijn Baert: “Oost-Vlamingen kampioen arbeidsmarktprestaties”

Oost-VlaanderenNergens in België zijn er zoveel mensen aan het werk als in de provincie Oost-Vlaanderen. Onze provincie heeft de hoogste werkzaamheidsgraad, de laagste werkloosheid en de laagste inactiviteit. Dat blijkt uit onderzoek van professor arbeidseconomie Stijn Baert van de UGent.

Oost-Vlaanderen heeft zo de West-Vlaamse buren (deels) van de troon gestoten. Het zijn nochtans de West-Vlamingen die bekend staan als harde en noeste werkers. “In het verleden was er een gemengder beeld waarbij West-Vlaanderen bepaalde rankings aanvoerde”, bevestigt professor Baert. “In Oost-Vlaanderen zijn meer dan 8 op de 10 inwoners tussen de 25 en 64 jaar werkend.” Met een werkzaamheidsgraad van 82% voldoet onze provincie zo aan de verwachtingen van de Vlaamse overheid om een tewerkstellingsgraad van 80% of meer te behalen. De cijfers staan in contrast met de provincies Namen, Luik en Henegouwen, waar 7 op de 10 inwoners of minder tussen 25 en 64 jaar oud werkend is.

“Wie wil werken, kan dat”

Er zijn een aantal factoren die meespelen in de puike scores van Oost-Vlaanderen. “Eerst en vooral is er het hoge opleidingsniveau van de Oost-Vlamingen. Dat de aanwezigheid van een grote universiteit meespeelt bewijzen ook Waals- en Vlaams-Brabant, die op vlak van hoog scholingsniveau nog beter scoren. Daar zijn de andere grote universiteiten van ons land gevestigd zijn (KU Leuven en UCL, red.). Er zijn bovendien weinig Oost-Vlamingen die geen diploma secundair onderwijs hebben en er zijn er best veel die een diploma van de hogeschool of de universiteit hebben.”

Haven

Ook de economische activiteit met Gent en zijn haven en grote bedrijven als motor spelen een rol. “Er zijn verschillende grote bedrijven gevestigd in de provincie en Gent is bovendien goed bereikbaar.” Waarom scoort Antwerpen, dat ook een universiteit en nog grotere haven heeft, dan slechter in de rankings? “Dat heeft te maken met de derde factor. “Antwerpen heeft meer inwoners met een migratieachtergrond. Dat vertaalt zich vooral ook in de inactiviteitsgraad bij vrouwen. Van de vrouwen die van buiten de EU in België komt wonen, blijft 6 op de 10 inactief.”

Waarom Oost-Vlaanderen het nu beter doet dan West-Vlaanderen vergt verder studiewerk, laat professor Baert optekenen. “Eén van de mogelijke verklaringen zijn de tewerkstellingsprojecten waar de VDAB in Oost-Vlaanderen sterk op inzet.”

