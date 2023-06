Professor rust even uit op bankje, even later knijpt stomdronken bouwvakker zijn keel dicht: "Hij sloeg al paars uit”

40.000 platen uit Muziekar­chief krijgen nieuwe thuis in KASK & Conservato­ri­um Gent

DEUS, Biezebaaze, Will Tura, K3 en Pommelien Thys, Marva of Milk Inc: allemaal hebben ze een plekje in het Muziekarchief, waar hedendaagse muziek wordt opgeslagen. Goed voor 40.000 platen, die je echter niet kon bovenhalen of beluisteren. Dat verandert binnenkort: het archief komt naar de bibliotheek van het KASK & Conservatorium.