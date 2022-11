'Professionele knuffeldieven' veroordeeld voor diefstallen in populair Gents café op de Vlasmarkt

Gent Fernanda (50) heeft al twee jaar ‘rokers­ziek­te’ COPD, zonder ooit één sigaret aan te raken: “De helft van de mensen weten niet eens dat ze het hebben”

Fernanda Aspilche Ferro is 45 wanneer er bij de controlearts een probleem op haar longen wordt vastgesteld. Twee jaar later volgt de diagnose: COPD, een uitzonderlijke genetische variant van wat in de volksmond ‘rokerslong’ wordt genoemd. “Ik heb mijn dieet omgegooid, ik sport meer. Het helpt - gelukkig, want COPD gaat niet over, en er is geen medicijn.”

10:49