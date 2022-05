Professionele danser (27) wordt door collega’s beschuldigd van aanranding : “Voor mij was dat gewoon wat schuren, meneer de voorzitter”

De feiten speelden zich telkens af op feestjes onder collega’s. Zowel de verdachte als de vrouwen die zich burgerlijke partij hebben gesteld, zijn werkzaam in de danswereld. Het eerste slachtoffer in deze zaak verklaarde dat de beklaagde zich na een alcoholrijk feestje aan haar had vergrepen toen ze in de zetel lag te slapen. Toen ze dit aan enkele vriendinnen/collega’s vertelde, kreeg ze te horen dat de man dit ook al bij andere vrouwen had gedaan. Zo zou hij volgens een andere getuigenis ook de borsten van een andere slapende collega hebben betast. Ook een tweede slachtoffer stelde zich burgerlijke partij wegens ongewenste intimiteiten, maar zij was zelf niet aanwezig op het proces.

‘Enkel wat schuren’

De beklaagde ontkende tijdens het proces in alle toonaarden dat hij zwaar over de schreef is gegaan. “Wij hebben daar wel wat liggen ‘schuren’ in de zetel, maar veel meer dan dat was het niet. Dat hele tafereel heeft allemaal ook niet zo lang geduurd omdat ze me al snel aangaf dat ze er niet van gediend was. Ik ben me nadien onmiddellijk gaan verleggen”, stamelde de danser die ook voor Studio 100 werkt. Opvallend: de man stuurde na het voorval een brief naar de vrouw waarin hij zich uitvoerig excuseerde. Zo staat er in deze brief onder andere dat hij van zichzelf walgt. “Waarom schrijft u een brief met al die verontschuldigingen als u toch niets gedaan hebt, meneer? Dat pleit toch niet direct in uw voordeel?” wilde de rechter weten. “Dat zit zo in mijn karakter, meneer de voorzitter. Ik ben van nature een conflictvermijdend persoon en ik wilde op die manier onze vriendschap herstellen”, antwoordde hij.