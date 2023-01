Proces van Stora Enso opnieuw uitgesteld omdat slachtoffers nog in onderhandeling zijn met bedrijf: “Behalve stad Gent, zij willen uit principe niet onderhandelen”

Gent LEVENSVER­HAAL. Henri Van de Putte, stichter van het Wit-Gele Kruis: “De verpleeg­sters mochten niet te mooi zijn, om mannelijke patiënten niet in verleiding te brengen”

7.000 verplegers, 65.000 patiënten en afdelingen over heel België: iedereen komt in zijn leven ooit wel eens met het Wit-Gele Kruis in contact. Overal te velde stoppen de bekende wagentjes aan huis om zieken te verzorgen. En dat hebben we voor een groot stuk te danken aan één Gentenaar: Henri Van de Putte. Of hoe zijn strijd tegen ‘goddeloze socialisten’ grote gevolgen had.

2 januari