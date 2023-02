Proces van Noord-Franse bende die zakenman Bart Versluys brutaal overviel opnieuw ingeleid: “Eén van de verdachten blijft spoorloos”

Gent Gent wil meer deelwagens in stadsrand zien: 150.000 euro subsidie vrijge­maakt

In de Gentse binnenstad is autodelen al goed ingeburgerd. Afgelopen zomer werd de kaap van 1.000 deelwagens nog overschreden. Maar in deelgemeenten als pakweg Sint-Kruis-Winkel, Drongen of Zwijnaarde is het aanbod nog te beperkt, aldus de Stad Gent. Daarom trekt de Stad 150.000 euro subsidie uit.

