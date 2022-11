Problemen met vuilnisophaling door nationale staking

GENT Cambio breidt steeds meer uit naar buitenwij­ken: Oostakker binnenkort aan de beurt

De Vlaamse bakermat van Cambio ligt in Gent en het mag dan ook niet verbazen dat net hier ook de buitenwijken behoorlijk wat stations tellen. Ook in Oostakker is steeds meer vraag, dus wordt er nu actief aan de buurt gevraagd waar deelstations moeten. “Binnenkort is ook Zwijnaarde aan de beurt”, klinkt het bij Cambio.

