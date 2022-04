Problemen bij North Sea Port nog niet van de baan: reparatie Westsluis “werkje van lange duur”

Een botsing tussen twee schepen in de Westsluis in Terneuzen kan langdurige gevolgen hebben. Dat is de voorlopige stand van zaken de dag na het incident. Veertien schepen liggen te wachten om in of uit North Sea Port te raken, maar hoe lang de herstelling nog zal aanslepen is niet duidelijk. Er wordt wel aan een tijdelijke oplossing gewerkt, bevestigen zowel North Sea Port als het Nederlandse agentschap Rijkswaterstaat.

Drie sluizen voor kanaal Gent-Terneuzen

Elk jaar laveren er tussen de Westerschelde en North Sea Port in Terneuzen 8.500 schepen. De Westerschelde, toegang tot de Noordzee, is daarmee één van de belangrijkste waterwegen voor ons land. Om de schepen van Zeeland naar Gent of Terneuzen te krijgen, passeren ze langs één van drie sluizen, de Oost-, West- en Middensluis.

Langs de Oostsluis kunnen enkel binnenschepen passeren, dat heeft te maken met de lengte van de schepen en de diepgang. De Middensluis wordt momenteel verbouwd en vergroot om meer capaciteit aan te kunnen, maar ligt dus momenteel stil. De Westsluis moet nu gerepareerd worden, maar dat is geen evidentie, weet Edwin de Feijter van Rijkswaterstaat.

“De deur die geraakt is door het voorste schip, is intussen in zijn kast getrokken”, legt de Feijter uit. “Daardoor is die niet gerepareerd, maar ligt ze niet meer in de weg. In de loop van de dag voeren we analyses uit om te bekijken wat de beste weg voorwaarts is. We hopen de sluisdeuren wel gedeeltelijk open te kunnen zetten, zodat de schepen wel kunnen passeren”.

Lange duur

Hoe lang die analyse op zich zal laten wachten, laat staan een permanente oplossing, is nog koffiedik kijken. “Gezien de belangrijke functie van de Westsluis maken we hier wel een prioriteit van, maar zulke reparaties zijn meestal een werk van lange duur”, klinkt het nog.

Op het moment van schrijven liggen er dus 14 schepen vast aan North Sea Port, dat is zowat het daggemiddelde. “Op jaarbasis zien we hier gemiddeld 58.000 scheepvaartbewegingen, van 8.5000 schepen per jaar. Per uur of dag dat de sluis niet werkt, komen er natuurlijk schepen bij. Hopelijk raakt het probleem snel opgelost”, zegt Johan Bresseleers van North Sea Port.

Het is zeer uitzonderlijk dat sluizen, zeker die van het formaat van de Westsluis, volledig stil te komen liggen. Bij hoog water worden de sluisdeuren wel vaak enkele uren opgen gezet, zodat het water weg kan. Maar een sluis die dagen stil ligt, kan desastreuze gevolgen hebben.

Lees ook