Probleem: duif broedt op Vlasmarkt-toren. “We zijn tegen de natuur, maar we kunnen dit beest niet wegjagen”

Gent“De Gentse Feesten kunnen niet stoppen op maandagochtend. De Vlasmarkttoren kan al zeker niet afgebroken worden. Op de kabels van die toren heeft een duif een nest gebouwd en er een ei gelegd. We kunnen dat beest niet wegjagen.” Dwaze grap? Het lijkt misschien zo, maar het beest zit er echt... en is dus vermoedelijk doof.

“Dit is echt niet te geloven", zegt nachtburgemeester Edmond Cocquyt. “Dat beest is dus door onze geluidsmuur gevlogen, en heeft een nest gemaakt op de dj-toren van de Vlasmarkt, op de kabels. En ze heeft daar nog een ei gelegd ook. Normaal gezien zijn wij tegen de natuur, maar dit beest kunnen we niet zomaar wegjagen. We moeten die duif de kans geven haar ei uit te broeden. Met een groen stadsbestuur kunnen we niet anders. We zullen de dj-toren dus moeten laten staan, ook na maandag.”

Het klinkt als een onnozele grap, maar de duif zit er dus echt. Een Turkse tortel is het, en die beesten staan erom bekend dat ze zowat overal broeden. Hun nesten zijn ook niet meer dan een paar samen gegooide takken, die nauwelijks bescherming bieden aan de eieren. De broedtijd van zo'n duif is 14 tot 18 dagen, en dan moeten de jongen nog opgekweekt worden. “De Gentse Feesten op de Vlasmarkt zullen dus tot het einde van de zomer moeten duren, we kunnen niet anders.”

Feestenburgemeester Bram Van Braeckevelt (Groen) houdt de beslissing voorlopig in beraad. Of het om een dove duif gaat, of gewoon om een party-exemplaar dat van luide muziek houdt, is niet duidelijk.

Volledig scherm De Vlasmarkt-duif op haar nest © Jill Dhondt

Volledig scherm Het ei van de Vlasmarktduif © RV

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.